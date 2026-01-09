x
Израиль

Зимний шторм в Израиле: волны более 6 метров

Погода
Дожди
Шторм
время публикации: 09 января 2026 г., 06:15 | последнее обновление: 09 января 2026 г., 06:26
Зимний шторм в Израиле: волны более 6 метров
Фото NEWSru.co.il

В Израиле очередной зимний шторм. В течение пятницы, 9 января, ожидается сильный западный ветер (до 40 км/ч) и шторм на побережье Средиземного моря, который усилится во второй половине дня. Высота волн – до 650 см. Купание крайне опасно.

Температура резко понизилась по сравнению со вчерашним днем.

В течение дня ожидаются дожди с грозами от севера до Негева. Высока вероятность затоплений в низинах.

Полиция предупреждала, что примерно с полудня может быть перекрыта 90-я трасса в районе Мертвого моря, а также некоторые другие дороги в Негеве и в Иудейской пустыне из-за затоплений, к которым могут привести сильные дожди. В связи с возможными перекрытиями трасс полиция просит водителей заранее планировать маршруты и учитывать погодные условия.

Сильный ветер может приводить к обрушениям и падениям деревьев. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" в течение пятницы работает в режиме повышенной готовности.

Горный курорт Хермон вновь закрыт для посетителей из-за погодных условий: сильный ветер, на вершине идет снег, на склонах снега нет, идет дождь.

В субботу дожди немного ослабнут, переменная облачность. В воскресенье – переменная облачность, слабые дожди преимущественно на севере. В понедельник-четверг – дожди.

Израиль
