x
08 января 2026
|
последняя новость: 11:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 января 2026
|
08 января 2026
|
последняя новость: 11:26
08 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полиция предупреждает о возможных перекрытиях 90-го шоссе около Мертвого моря в пятницу

Полиция
Погода
Дожди
Наводнение
время публикации: 08 января 2026 г., 10:05 | последнее обновление: 08 января 2026 г., 10:09
Полиция предупреждает о возможных перекрытиях 90-го шоссе около Мертвого моря в пятницу
David Cohen/Flash90

Полиция предупреждает, что в пятницу, 9 января, примерно с полудня высока вероятность перекрытия 90-й трассы в районе Мертвого моря, а также некоторых других дорог в Негеве и в Иудейской пустыне из-за затоплений, к которым могут привести сильные дожди.

Согласно метеопрогнозу, дожди возобновятся в ночь на пятницу и постепенно распространяется с севера на юг страны, до Негева. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в горных районах, особенно в Центральном округе.

В связи с возможными перекрытиями трасс полиция просит водителей заранее планировать маршруты и учитывать погодные условия.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 января 2026

Прогноз погоды в Израиле на 8 января: по-летнему тепло, ночью возобновятся дожди