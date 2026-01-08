Полиция предупреждает о возможных перекрытиях 90-го шоссе около Мертвого моря в пятницу

Полиция предупреждает, что в пятницу, 9 января, примерно с полудня высока вероятность перекрытия 90-й трассы в районе Мертвого моря, а также некоторых других дорог в Негеве и в Иудейской пустыне из-за затоплений, к которым могут привести сильные дожди.

Согласно метеопрогнозу, дожди возобновятся в ночь на пятницу и постепенно распространяется с севера на юг страны, до Негева. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в горных районах, особенно в Центральном округе.

В связи с возможными перекрытиями трасс полиция просит водителей заранее планировать маршруты и учитывать погодные условия.