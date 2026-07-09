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Израиль

Полиция поднята по тревоге после того, как военнослужащая села в машину с палестинскими номерами

Полиция
Иудея и Самария
время публикации: 09 июля 2026 г., 16:15 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 16:15
Полиция поднята по тревоге после того, как военнослужащая села в машину с палестинскими номерами
Пресс-служба полиции Израиля

В районе Гуш-Эциона была поднята по тревоге полиция после сообщения о том, что девушка-военнослужащая с оружием села в автомобиль с палестинскими номерами.

Из-за опасений, что военнослужащая похищена, было начато преследование автомобиля. Он был остановлен на 375-м шоссе, недалеко от Бейтар-Илита.

В ходе проверки выяснилось, что девушка-военнослужащая и водитель, житель автономии, состоят в любовных отношениях.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что оружие у девушки временно изъято, она вместе с водителем доставлена в ближайшее отделение полиции.

Израиль
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