После американского удара прекращено движение поездов между Тегераном и Мешхедом

Пассажирское железнодорожное сообщение между Тегераном и Мешхедом было временно приостановлено после удара США по железнодорожному мосту, соединяющему два города, сообщает государственная телерадиокомпания Ирана IRIB.

По утверждению иранской телекомпании, пассажиры восприняли прекращение движения поездов патриотично и восторженно, начав скандировать: "Иранцы не принимают унижения, даже ценой собственной жизни".

В настоящее время ремонтные бригады устраняют повреждения и работают над восстановлением движения. Для доставки пассажиров в Мешхед организуется альтернативный транспорт автомобильным сообщением.

Перебои в работе железной дороги произошли в то время, когда многочисленные люди направляются в Мешхед, чтобы проститься с бывшим верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи перед его похоронами, сообщают иранские СМИ.