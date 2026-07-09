ШАБАК и ЦАХАЛ сообщили о ликвидации боевика ХАМАСа, причастного к похищению израильтян 7 октября

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщили, что на этой неделе на юге сектора Газы был ликвидирован Вахид Абу Салам, ранее командовавший "Западной ротой Хан-Юниса".

По данным спецслужб, боевик участвовал в атаке 7 октября и похищении израильских граждан, а также был причастен к удержанию заложников на юге сектора.

В последние недели Абу Салам готовился к новым нападениям и представлял угрозу для действующих в этом районе израильских военных.

Боевик был ликвидирован "точечным" ударом с воздуха.