Воздушная тревога в Иордании, Кувейте и Бахрейне из-за иранских атак

Вскоре после сообщений об ударах США по Бушеру (предположительно в районе ядерного комплекса), в Кувейте, Иордании и Бахрейне прозвучала воздушная тревога, по всей видимости, связанная с иранскими атаками по американским военным объектам в регионе.

Ранее Корпус стражей исламской революции объявил о продолжении атак по иранским военным объектам при помощи ракет и ударных беспилотников. "После агрессии американской террористической армии были атакованы система Patriot в Кувейте, радарная спутниковая система в Катаре и топливные хранилища американской армии в Бахрейне", – сказано в заявлении КСИР.