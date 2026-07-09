Воздушная тревога в Иордании, Кувейте и Бахрейне из-за иранских атак
время публикации: 09 июля 2026 г., 13:57 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 14:14
Вскоре после сообщений об ударах США по Бушеру (предположительно в районе ядерного комплекса), в Кувейте, Иордании и Бахрейне прозвучала воздушная тревога, по всей видимости, связанная с иранскими атаками по американским военным объектам в регионе.
Ранее Корпус стражей исламской революции объявил о продолжении атак по иранским военным объектам при помощи ракет и ударных беспилотников. "После агрессии американской террористической армии были атакованы система Patriot в Кувейте, радарная спутниковая система в Катаре и топливные хранилища американской армии в Бахрейне", – сказано в заявлении КСИР.
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