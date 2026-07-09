x
09 июля 2026
|
последняя новость: 14:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 июля 2026
|
09 июля 2026
|
последняя новость: 14:23
09 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Воздушная тревога в Иордании, Кувейте и Бахрейне из-за иранских атак

Иран
Война с Ираном
Катар
время публикации: 09 июля 2026 г., 13:57 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 14:14
Воздушная тревога в Иордании, Кувейте и Бахрейне из-за иранских атак
IMA Media via AP

Вскоре после сообщений об ударах США по Бушеру (предположительно в районе ядерного комплекса), в Кувейте, Иордании и Бахрейне прозвучала воздушная тревога, по всей видимости, связанная с иранскими атаками по американским военным объектам в регионе.

Ранее Корпус стражей исламской революции объявил о продолжении атак по иранским военным объектам при помощи ракет и ударных беспилотников. "После агрессии американской террористической армии были атакованы система Patriot в Кувейте, радарная спутниковая система в Катаре и топливные хранилища американской армии в Бахрейне", – сказано в заявлении КСИР.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 09 июля 2026

После американского удара прекращено движение поездов между Тегераном и Мешхедом
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 09 июля 2026

В Иране сообщили о новом взрыве в районе Бушера
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 09 июля 2026

CENTCOM: США нанесли новые удары по военным объектам Ирана, поражены около 90 целей
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 09 июля 2026

Армия США нанесла новую серию ударов по целям Иране