Банк "Дисконт" выплатит компенсацию пожилому репатрианту, ставшему жертвой мошенников

Мировой суд в Эйлате обязал банк "Дисконт" компенсировать 70-летнему клиенту ущерб от действий мошенников, хотя мужчина предупреждал о подозрительных операциях на его счету.

Согласно материалам суда, с 7 по 9 декабря 2021 года со счета клиента было выполнено восемь денежных переводов за границу на общую сумму около 127 тысяч шекелей в пользу трех получателей в Восточной Европе, а в заключение на его имя была оформлена ссуда на 45 тысяч шекелей.

Утром 9 декабря клиент, заметив неладное, лично явился в отделение банка, потребовал отменить операции и изменить права доступа к счету, он также подал жалобу в полицию. Тем не менее подозрительные операции не были остановлены, при этом три из восьми переводов и оформление кредита были подтверждены банком уже после визита мужчины в банк.

Представители банка в суде настаивали, что операции проводились с использованием логина, пароля и одноразового кода клиента, а декабрьские переводы за границу от выходцев из бывшего СССР являются обычным делом и не вызывают подозрений. Управляющая отделением банка также заявила в суде, что клиент, плохо говорящий на иврите, обратился с "просьбой", а не подал официальную жалобу. Банк не смог объяснить, почему об инциденте не было сообщено в отдел кибербезопасности банка.

Суд отклонил доводы банка, указав, что с момента обращения клиента ответственность за дальнейшие операции на счету полностью перешла к банку, а серия переводов вместе со срочной ссудой должна была вызвать подозрение. Судья также отметил, что банк не представил показаний сотрудницы, лично обслуживавшей клиента в тот день.

В итоге, как пишет сайт "Мако", "Дисконт" обязали вернуть клиенту списанные средства с процентами и индексацией, а также возместить 20 тысяч шекелей судебных издержек, в общей сложности банк должен будет выплатить около 147 тысяч шекелей.