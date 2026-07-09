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Израиль

Продлен срок заключения палестинских нелегалов, подозреваемых в групповом изнасиловании

Полиция
время публикации: 09 июля 2026 г., 15:39 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 15:51
Продлен срок заключения палестинских нелегалов, подозреваемых в групповом изнасиловании в Рамле
Flash90. Фото: М.Шай

Мировой суд Ришон ле-Циона продлил на четыре дня срок предварительного заключения трех палестинских арабов, подозреваемых в изнасиловании 20-летней жительницы Рамлы. Преступление было совершено на минувшей неделе.

Расследование было начато после получения сообщения о том, что молодую женщину привезли в квартиру в районе Рамлы, где проживают рабочие, и там против нее было совершено преступление сексуального характера при отягчающих обстоятельствах с участием нескольких подозреваемых.

Все подозреваемые находились на территории Израиля нелегально. Один из фигурантов дела во время допроса заявил, что речь идет об интимных отношениях по обоюдному согласию.

Израиль
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