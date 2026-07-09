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Израиль

В районе Хермона задержана группа израильтян, пытавшихся проникнуть в Сирию

Сирия
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 09 июля 2026 г., 15:03 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 15:04
В районе Хермона задержана группа израильтян, пытавшихся проникнуть в Сирию
Michael Giladi/Flash90

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, в ночь на 8 июля в районе горы Хермон несколько израильских граждан предприняли попытку проникнуть на территорию Сирии. Они были задержаны военнослужащими и переданы полиции.

"ЦАХАЛ решительно осуждает эту попытку, которая, к тому же, является далеко не первой за последние дни. Подчеркиваем: речь идет об уголовном преступлении, которое создает угрозу для жизни граждан", – говорится в заявлении.

Также отмечается, что подобные инциденты мешают оперативным действиям ЦАХАЛа в районе границы и отвлекают военнослужащих от выполнения боевых задач. "ЦАХАЛ ожидает, что ответственные понесут наказание за свои действия", – добавляет армейская пресс-служба.

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