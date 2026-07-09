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Культура

Умерла легендарная певица Бонни Тайлер

время публикации: 09 июля 2026 г., 13:10 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 13:10
Умерла легендарная певица Бонни Тайлер
AP Photo/Alastair Grant

В Португалии в возрасте 75 лет скончалась британская певица Бонни Тайлер, чей голос был неотъемлемой частью саундтрека 80-х годов. Ее самые известные песни – Total Eclipse Of The Heart и Holding Out For A Hero.

В апреле ее доставил в больницу в связи с болями в брюшной полости. Состояние певицы ухудшилось, и ее ввели в состояние искусственной комы, из которого она вышла несколько недель назад. Однако она оставалась в реанимации.

"Сердце семьи и членов команды Бонни разбито. Она умерла минувшей ночью в Португалии от болезни, лечение от которой проходила. Вскоре мы выступим еще с одним заявлением, но просим уважать нашу приватность", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте Тайлер.

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