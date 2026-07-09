Подросток поджег ресторан Pescado в Ашдоде и едва не сгорел сам

Государственная прокуратура подала в окружной ювенальный суд в Беэр-Шеве обвинительное заключение против 16-летнего жителя Ашдода, который совершил поджог ресторана Pescado в Ашдоде. Имя подозреваемого в связи с его возрастом запрещено к публикации.

Согласно обвинительному заключению, несколько недель назад ночью подросток приехал к ресторану на электросамокате. На нем были перчатки, балаклава и мотоциклетный шлем, при себе он имел бутылку с бензином.

Сначала обвиняемый разбил камнем стеклянную входную дверь ресторана и покинул место происшествия. Примерно через полчаса он вернулся, проник внутрь через разбитую дверь, разлил бензин по помещению и поджег его. Огонь быстро распространился и перекинулся на ногу самого подростка. Получив ожоги, он скрылся с места происшествия на электросамокате.

Прохожий, заметивший пожар, вызвал экстренные службы, после чего пожарным удалось потушить возгорание.

В обвинительном заключении также говорится, что после поджога подросток скрывался в заброшенном здании, где несколько дней пытался самостоятельно лечить полученные ожоги. Спустя пять дней полиция обнаружила его, задержала и доставила в больницу для оказания медицинской помощи.

В результате пожара ресторану был причинен значительный ущерб, а его работа была временно прекращена. Сам обвиняемый получил ожоги второй и третьей степени.

Подростку предъявлены обвинения в поджоге, умышленном повреждении имущества и незаконном проникновении в коммерческое помещение.