ЦАХАЛ: в Газе ликвидирован командир производственного отдела "Исламского джихада"
время публикации: 09 июля 2026 г., 17:49 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 18:07
Армия обороны Израиля сообщила, что 8 июля в секторе Газы были ликвидированы двое боевиков: глава производственного отдела "Исламского джихада" и снайпер боевого крыла ХАМАСа.
По данным ЦАХАЛа, Рашид аль-Кааци был главой подразделения, которое производит и поставляет вооружения боевому крылу "Исламского джихада". В частности, он отвечал за производство оружия, использовавшегося для атак на военнослужащих ЦАХАЛа.
Кроме того, в тот же день на севере сектора Газы был ликвидирован Абдалла Баха эд-Дин Разак аль-Сути – снайпер боевого крыла ХАМАСа.
Военные подчеркивают, что деятельность обоих боевиков в последнее время представляла угрозу для израильских сил.
Боевики были уничтожены "точечными" ударами с воздуха.