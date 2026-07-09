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Израиль

ЦАХАЛ: в Газе ликвидирован командир производственного отдела "Исламского джихада"

Газа
Война с ХАМАСом
Ликвидация
ЦАХАЛ
время публикации: 09 июля 2026 г., 17:49 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 18:07
ЦАХАЛ: в Газе ликвидирован командир производственного отдела "Исламского джихада"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля сообщила, что 8 июля в секторе Газы были ликвидированы двое боевиков: глава производственного отдела "Исламского джихада" и снайпер боевого крыла ХАМАСа.

По данным ЦАХАЛа, Рашид аль-Кааци был главой подразделения, которое производит и поставляет вооружения боевому крылу "Исламского джихада". В частности, он отвечал за производство оружия, использовавшегося для атак на военнослужащих ЦАХАЛа.

Кроме того, в тот же день на севере сектора Газы был ликвидирован Абдалла Баха эд-Дин Разак аль-Сути – снайпер боевого крыла ХАМАСа.

Военные подчеркивают, что деятельность обоих боевиков в последнее время представляла угрозу для израильских сил.

Боевики были уничтожены "точечными" ударами с воздуха.

Израиль
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