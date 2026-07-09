Возможно, интеллект человека зависит не от масштаба мозга, а от мощности отдельных нейронов

Ученые из Еврейского университета Иерусалима показали, что уникальные когнитивные способности людей, возможно, связаны не с количеством клеток мозга, а с огромной мощностью отдельных нейронов.

Всегда считалось, что мощь человеческого интеллекта – наша способность к языку, математике, изобретениям, – объясняется исключительно масштабом: в мозге почти 100 миллиардов очень сложно связанных нейронов. По этому пути и пошло развитие искусственного интеллекта. Но новое исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, предлагает совершенно другой взгляд. Ученые показали, что нейроны коры головного мозга человека гораздо сложнее, чем нервные клетки других млекопитающих. Фактически каждый нейрон работает как самостоятельный высокотехнологичный микрочип.

Чтобы измерить вычислительную сложность одиночных нейронов, ученые применили компьютерное моделирование и искусственный интеллект. Исследователи оценивали, насколько трудно современной искусственной нейросети скопировать и воспроизвести вычисления, которые легко реализует всего одна клетка мозга. Результаты показали, что благодаря богато разветвленным дендритам и особым электрическим свойствам человеческий нейрон обладает огромным вычислительным потенциалом. Одна-единственная клетка способна выполнять сложнейшие операции, например, различать визуальные образы. С этой задачей справляется только крупная искусственная нейросеть.

Работа меняет традиционный взгляд на эволюцию познания и показывает, что сложность самих строительных блоков мозга сыграла ключевую роль в развитии человеческого разума. Соавтор работы, профессор Идан Сегев, подчеркнул: "Люди часто думают о нейроне как о простом переключателе, который имеет два положения – включено или выключено. Но мы показываем, что это неверно. Уже один человеческий нейрон является необычайно сложным вычислительным устройством". В перспективе результаты работы помогут не только глубже понять природу мышления, но и создать новое поколение по-настоящему антропоморфного искусственного интеллекта.