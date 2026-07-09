"Кан": достигнуто соглашение, что закон об изучении Торы будет носить декларативный характер

По информации новостной службы "Кан", в правящей коалиции достигнуто соглашение с религиозными партиями о том, что Основной закон об изучении Торы будет носить декларативный характер.

Согласно достигнутой договоренности, права учащихся йешив не будут приравнены к правам военнослужащих ЦАХАЛа. В законопроекте останется пункт, в котором говорится, что изучение Торы "является базовой ценностью наследия еврейского народа".

После того, как законопроект был принят в первом чтении Кнессетом на прошлой неделе, религиозные партии заявили, что не поддержат декларативную версию и потребовали внести в него конкретные льготы для учащихся йешив и аврехов (семейных ультраортодоксов).

Ранее в четверг законопроект обсуждался на заседании регламентной комиссии Кнессета, на котором присутствовали бойцы ЦАХАЛа, страдающие от посттравматического синдрома, ставшего результатом службы. "Гости" резко высказались против законопроекта, они заявили, что парламентарии использовали их для манипулирования общественным мнением, а также напомнили, что до сих пор неурегулирован статус бойцов с ПТСР.

Законопроект об изучении Торы был одобрен Кнессетом в первом чтении на прошлой неделе. За него проголосовали 63 депутата, против – 53.