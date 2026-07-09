Министр обороны Кац: "Израиль готов к нанесению ударов по Ирану собственными силами"

На территории музея ВВС на военной базе "Хацерим" в Негеве состоялась торжественная церемония по случаю присвоения офицерских званий выпускникам курса военных летчиков.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, выступая на церемонии, заявил, что Израиль должен сохранить военное превосходство над противниками. Он не упомянул напрямую Турцию, которой США намерены продать истребители F-35, но заявил, что "война еще не закончена" и "перед Израилем стоят новые вызовы".

"Сохранение воздушного превосходства – один из базовых элементов национальной безопасности. Это ключ к поддержанию стабильности на бурном Ближнем Востоке", – заявил Нетаниягу.

Говоря об Иране, премьер-министр вновь повторил, что у Тегерана не будет ядерного оружия. Эту тему развил министр обороны Исраэль Кац. "ЦАХАЛ находится в состоянии готовности к возобновлению кампании и к нанесению ударов по Ирану собственными силами – в третий раз", – заявил он.