x
09 июля 2026
|
последняя новость: 19:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 июля 2026
|
09 июля 2026
|
последняя новость: 19:06
09 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Министр обороны Кац: "Израиль готов к нанесению ударов по Ирану собственными силами"

Турция
Биньямин Нетаниягу
Исраэль Кац
ЦАХАЛ
Война с Ираном
время публикации: 09 июля 2026 г., 18:32 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 18:34
Министр обороны Кац: "Израиль готов к нанесению ударов по Ирану собственными силами"
Noam Revkin Fenton/FLASH90

На территории музея ВВС на военной базе "Хацерим" в Негеве состоялась торжественная церемония по случаю присвоения офицерских званий выпускникам курса военных летчиков.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, выступая на церемонии, заявил, что Израиль должен сохранить военное превосходство над противниками. Он не упомянул напрямую Турцию, которой США намерены продать истребители F-35, но заявил, что "война еще не закончена" и "перед Израилем стоят новые вызовы".

"Сохранение воздушного превосходства – один из базовых элементов национальной безопасности. Это ключ к поддержанию стабильности на бурном Ближнем Востоке", – заявил Нетаниягу.

Говоря об Иране, премьер-министр вновь повторил, что у Тегерана не будет ядерного оружия. Эту тему развил министр обороны Исраэль Кац. "ЦАХАЛ находится в состоянии готовности к возобновлению кампании и к нанесению ударов по Ирану собственными силами – в третий раз", – заявил он.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook