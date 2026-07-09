Арабские СМИ: ЦАХАЛ предпринял попытку ликвидации пресс-секретаря ХАМАСа, но он выжил

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" сообщил, что пресс-секретарь ХАМАСа в секторе Газа Хазем Касем выжил при попытке ликвидации.

По сообщениям палестинских источников и арабских СМИ, ЦАХАЛ нанес удар по автомобилю, в котором находился Касем. Один из сопровождавших его людей, Мухаммед аль-Файуми, погиб.

По поступающей из Газы информации, сам Касем тяжело ранен. ЦАХАЛ официально не комментирует эти сообщения.