Арабские СМИ: ЦАХАЛ предпринял попытку ликвидации пресс-секретаря ХАМАСа, но он выжил
время публикации: 09 июля 2026 г., 18:50 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 19:00
Саудовский телеканал "Аль-Хадат" сообщил, что пресс-секретарь ХАМАСа в секторе Газа Хазем Касем выжил при попытке ликвидации.
По сообщениям палестинских источников и арабских СМИ, ЦАХАЛ нанес удар по автомобилю, в котором находился Касем. Один из сопровождавших его людей, Мухаммед аль-Файуми, погиб.
По поступающей из Газы информации, сам Касем тяжело ранен. ЦАХАЛ официально не комментирует эти сообщения.