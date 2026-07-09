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Израиль

Житель Ариэля с сотнями "кредиток" подозревается в отмывании 60 млн шекелей

Полиция
время публикации: 09 июля 2026 г., 19:12 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 19:12
Житель Ариэля с сотнями "кредиток" подозревается в отмывании 60 млн шекелей
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля сообщила о задержании жителя Ариэля в возрасте около 30 лет по подозрению в отмывании денег, налоговых нарушениях и хранении веществ, предположительно являющихся наркотиками.

Расследование вело подразделение по борьбе с преступностью в округе Самарии. Следователи считают, что подозреваемый использовал сложную схему отмывания средств через фиктивную компанию, пункты обмена валюты и подставных лиц, чтобы скрыть происхождение денег и свою причастность к ним.

Во время обыска в доме подозреваемого были изъяты сотни платежных карт, чеки, счета-фактуры, документы и другие материалы, которые, по версии следствия, связывают его с инкриминируемыми преступлениями.

Представители Налогового управления также провели проверку и, по данным полиции, выявили незадекларированные доходы на сумму более миллиона шекелей.

Кроме того, у подозреваемого было изъято имущество примерно на 2 млн шекелей, включая недвижимость и средства на банковских счетах. Суд продлил его арест до 14 июля.

Израиль
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