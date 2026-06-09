В ДТП возле мошава Ахихуд тяжело травмирован мотоциклист

На 85-й трассе, в районе перекрестка Ахихуд, в Западной Галилее произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (примерно 25 лет) получил множественные травмы.

Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу в Нагарии.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.