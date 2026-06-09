В ДТП возле мошава Ахихуд тяжело травмирован мотоциклист
время публикации: 09 июня 2026 г., 21:22 | последнее обновление: 09 июня 2026 г., 21:22
На 85-й трассе, в районе перекрестка Ахихуд, в Западной Галилее произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (примерно 25 лет) получил множественные травмы.
Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу в Нагарии.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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