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Израиль

В ДТП возле мошава Ахихуд тяжело травмирован мотоциклист

Мада
ДТП
время публикации: 09 июня 2026 г., 21:22 | последнее обновление: 09 июня 2026 г., 21:22
В ДТП возле мошава Ахихуд тяжело травмирован мотоциклист
Flash90. Фото: Я.Науми

На 85-й трассе, в районе перекрестка Ахихуд, в Западной Галилее произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (примерно 25 лет) получил множественные травмы.

Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу в Нагарии.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

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