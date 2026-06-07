В центре Иерусалима автобус сбил пешехода, пострадавший в тяжелом состоянии

На улице Яффо в Иерусалиме автобус сбил пешехода, переходившего дорогу. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пострадал мужчина (примерно 30 лет), он получил множественные травмы.

Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу "Шаарей Цедек".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.