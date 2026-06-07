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Израиль

В центре Иерусалима автобус сбил пешехода, пострадавший в тяжелом состоянии

ДТП
время публикации: 07 июня 2026 г., 16:27 | последнее обновление: 07 июня 2026 г., 16:54
В центре Иерусалима автобус сбил пешехода, пострадавший в тяжелом состоянии
Yonatan Sindel/Flash90

На улице Яффо в Иерусалиме автобус сбил пешехода, переходившего дорогу. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пострадал мужчина (примерно 30 лет), он получил множественные травмы.

Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу "Шаарей Цедек".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

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