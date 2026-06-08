В Кирьят-Ате автомобиль сбил трехлетнюю девочку, ее состояние критическое
время публикации: 08 июня 2026 г., 19:28 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 19:34
На улице Пинскер в Кирьят-Ате автомобиль сбил трехлетнюю девочку. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что ребенок получил множественные травмы. По дороге в больницу были начаты реанимационные мероприятия.
Пострадавшая доставлена в больницу РАМБАМ в Хайфе.
Полиция расследует обстоятельства ДТП.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 июня 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 июня 2026