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Израиль

В Кирьят-Ате автомобиль сбил трехлетнюю девочку, ее состояние критическое

ДТП
время публикации: 08 июня 2026 г., 19:28 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 19:34
В Кирьят-Ате автомобиль сбил трехлетнюю девочку, ее состояние критическое
Пресс-служба МАДА

На улице Пинскер в Кирьят-Ате автомобиль сбил трехлетнюю девочку. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что ребенок получил множественные травмы. По дороге в больницу были начаты реанимационные мероприятия.

Пострадавшая доставлена в больницу РАМБАМ в Хайфе.

Полиция расследует обстоятельства ДТП.

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