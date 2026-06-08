В Кирьят-Ате автомобиль сбил трехлетнюю девочку, ее состояние критическое

На улице Пинскер в Кирьят-Ате автомобиль сбил трехлетнюю девочку. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что ребенок получил множественные травмы. По дороге в больницу были начаты реанимационные мероприятия.

Пострадавшая доставлена в больницу РАМБАМ в Хайфе.

Полиция расследует обстоятельства ДТП.