В Хайфе в результате аварии тяжело травмирован мотоциклист

На улице ХАБАД в Хайфе произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давида Адом" передали, что мотоциклист (примерно 26 лет) получил множественные травмы.

Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу РАМБАМ.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.