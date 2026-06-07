В Хайфе в результате аварии тяжело травмирован мотоциклист
время публикации: 07 июня 2026 г., 21:38 | последнее обновление: 07 июня 2026 г., 21:38
На улице ХАБАД в Хайфе произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давида Адом" передали, что мотоциклист (примерно 26 лет) получил множественные травмы.
Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу РАМБАМ.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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