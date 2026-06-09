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Израиль

"Пулемет у колыбели": в жилых домах на юге Ливана обнаружено оружие "Хизбаллы"

Ливан
Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
время публикации: 09 июня 2026 г., 20:20 | последнее обновление: 09 июня 2026 г., 20:39
"Пулемет у колыбели": в жилых домах на юге Ливана обнаружено оружие "Хизбаллы"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что бойцы бригады "Гивати" в последние дни обнаружили несколько складов оружия "Хизбаллы", располагавшихся в гражданских зданиях на юге Ливана, в районах Зутар аль-Гарбия и Зутар аш-Шаркия.

На обнаруженных складах находились автоматы Калашникова, противотанковые ракеты и пусковые установки, магазины с боеприпасами, гранаты, средства связи, беспилотники и другое военное оборудование.

Один из складов был оборудован в жилом доме и использовался террористами подразделения "Радуан". В этом помещении десятки единиц оружия были обнаружены рядом с детской колыбелью и гражданской инфраструктурой.

По данным армии, это оружие использовалось террористами "Хизбаллы" для подготовки и осуществления атак против сил ЦАХАЛа, действующих в этом районе.

Израиль
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