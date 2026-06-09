В гараже в Петах-Тикве пострадал рабочий при падении с высоты

В одном из гаражей в Петах-Тикве рабочий упал с высоты около трех метров. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина примерно 60 лет был обнаружен без сознания с тяжелой травмой головы.

Бригада "скорой" провела седацию и интубацию на месте, после чего пострадавший на реанимационной машине был доставлен в больницу "Бейлинсон".