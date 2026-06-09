В гараже в Петах-Тикве пострадал рабочий при падении с высоты
время публикации: 09 июня 2026 г., 20:02 | последнее обновление: 09 июня 2026 г., 20:02
В одном из гаражей в Петах-Тикве рабочий упал с высоты около трех метров. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина примерно 60 лет был обнаружен без сознания с тяжелой травмой головы.
Бригада "скорой" провела седацию и интубацию на месте, после чего пострадавший на реанимационной машине был доставлен в больницу "Бейлинсон".
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