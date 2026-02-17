"Они не чувствуют себя израильтянами": раввин о нежелании ультраортодоксов служить в армии

В новом выпуске подкаста "Харедим на линии огня" исполнительный директор организации "Нецах-Йегуда" Йоси Леви взял интервью у раввина Карми Гросса, создателя ультраотодоксальных ешив-эсдер. Проект, начавшийся 12 лет назад с восьми учеников, сегодня разросся до сети из 14 учебных заведений, где около тысячи студентов совмещают углубленное изучение Торы с академическими степенями и службой в ЦАХАЛе.

По мнению раввина Гросса, принадлежащего к литовскому направлению ультраортодоксального иудаизма, нежелание харедим идти в армию продиктовано не столько религиозными запретами, сколько глубоким культурным разрывом. Среднестатистический ультраортодокс живет в культурной изоляции, ментально оставаясь в Восточной Европе и не чувствуя себя полноценной частью израильского общества.

Решением проблемы раввин видит внедрение в Израиле "американской модели" – уклада, при котором приверженность Торе гармонично сочетается с профессиональной самореализацией. В его ешиве "Дерех-Хаим" половину дня студенты посвящают интенсивному изучению Талмуда, а вторую половину – получению степени в области компьютерных наук с последующим призывом в технологические подразделения ЦАХАЛа.

Раввин Гросс подверг критике глав ешив, которые удерживают в стенах учебных заведений тех, кто не предрасположен к многолетней учебе. Он пересказал диалог с одним из руководителей ешивы, который признался, что боится отпускать даже одного ученика в армию, опасаясь массового ухода остальных. "Если один уйдет, и все побегут за ним, значит, у вас не ешива, а тюрьма", – отреагировал Гросс.

В завершение беседы Гросс выразил недовольство действиями властей и армейского руководства, которые пытаются решить вопрос призыва в парламентских комиссиях, игнорируя практический опыт. Раввин подчеркнул, что со временем ему удалось создать работающую модель без громких протестов и конфликтов. Он призвал чиновников и офицеров к диалогу с теми, кто уже доказал эффективность интеграции харедим на местах, прежде чем принимать решения, которые, по его словам, заведомо обречены на провал.