"Они становятся обузой": подполковник Сапир Барби подвергла критике систему ешив-эсдер

В последнем номере армейского журнала "Маарахот" подполковник Сапир Барби, заместитель главы отдела кадров Центрального округа ЦАХАЛа, представила критический анализ программ "эсдер" (совмещение учебы в ешиве с армейской службой). По ее словам, то, что когда-то было двигателем роста для армии, сегодня превратилось в ограничивающий фактор.

Офицер перечисляет системные претензии. Главная из них – сверхликвид солдат-"эсдерников" на фоне сужающихся возможностей для их размещения. "Мы наблюдаем два параллельных процесса: рост численности поступающих по программе "эсдер" и все больше запретов со стороны самих ешив относительно мест службы", – пишет Барби. Одна из ключевых проблем, по мнению офицера, – сокращенный срок активной службы для по сравнению с обычными солдатами, что мешает боевой непрерывности. "Короткий срок службы вынуждает проводить замены и переподготовку слишком часто каждый год. Это создает трудности в поддержании функциональной преемственности", – утверждает подполковник.

Отдельной критике Сапир Барби подвергает ограничения, связанные с религиозными требованиями. Автор напоминает, что с 2020 года была прекращена служба "эсдерников" в гендерно-смешанных подразделениях, например, в артиллерии и войсках сбора разведданных. "Сужение пространства для назначений привело к переполнению существующих подразделений и незапланированным излишкам", – констатирует она. В качестве решения офицер предлагает либо принудительно увеличить срок службы для этой категории до минимум 20 месяцев, либо интегрировать "эсдерников" в ультраортодоксальные подразделения,такие как бригада "Хашмонаим".

Барби провела социологический анализ будущего религиозного сектора: "Религиозный сионизм все больше склоняется к сближению с ультраортодоксальным сектором. Проходит ли он процесс, который с годами отдалит его от общего общества и приблизит к ультраортодоксальному? Если сегодня заметно присутствие старших командиров из религиозно-сионистского течения, то как будет выглядеть ЦАХАЛ через десять лет?"

Раввин Эяль Грайнер, глава ешивы-эсдер "Тфахот" и член комитета Союза ешив-эсдер, в интервью порталу "Кипа" заявил: "Статья хорошо описывает потребности ЦАХАЛа, но очень плохо описывает потребности мира ешив. – Пока в армии не поймут, что требование соблюдать Галаху и святость лагеря – это не "ограничивающий фактор", а "увеличивающий фактор", – я боюсь, что вести честный и плодотворный разговор будет трудно. Наша строгость в вопросах святости – это тот самый дух, который уже 50 лет вдохновляет наших учеников и посылает их на поля сражений – как в регулярной службе, так и в резерве".

В ЦАХАЛе заявили, что статья Сапир Барби выражает исключительно личное мнение офицера.