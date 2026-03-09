x
09 марта 2026
Израиль

ВВС бьют по Ливану: перехвачены десятки беспилотников, атакованы ракетные установки

Война с Ираном
Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 09 марта 2026 г., 14:12 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 14:25
ВВС бьют по Ливану: перехвачены десятки беспилотников, атакованы ракетные установки
В ответ на ракетные обстрелы и запуски ударных беспилотников террористами "Хизбаллы" по территории Государства Израиль, ВВС ЦАХАЛа провели несколько дополнительных серий ударов по объектам террористической инфраструктуры группировки в Ливане.

В ходе атак были уничтожены десятки пусковых установок ракет и ракетных систем террористической организации "Хизбалла". Атакованные пусковые установки были размещены к югу от реки Литани и использовались "Хизбаллой" для запусков ракет по территории Государства Израиль.

Параллельно ВВС продолжают успешно перехватывать десятки беспилотных летательных аппаратов, запущенных террористической организацией "Хизбалла" в сторону Израиля.

Израиль
