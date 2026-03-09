x
09 марта 2026
Израиль

При ударе по центру Израиля была применена ракета с кассетной боевой частью

Война с Ираном
Погибшие
время публикации: 09 марта 2026 г., 13:51 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 14:02
При ударе по центру была применена ракета с кассетной боевой частью
Пресс-служба МАДА

Пожарно-спасательная служба опубликовала промежуточные итоги работы специалистов на месте падения зарядов баллистической ракеты с кассетной боевой частью, выпущенной около полудня по центру Израиля. Заряды кассетной ракеты упали в городах Ор-Йегуда, Йегуд, Холон и Бат-Ям.

В Ор-Йегуде и Йегуде падение произошло на открытых территориях и на строительной площадке, в результате пострадали три человека, все они получили крайне тяжелые осколочные ранения. Смерть одного из пострадавших констатировали на месте на стройплощадке в Йегуде, второй скончался в больнице. Из Ор-Йегуда был эвакуирован пострадавший в тяжелом состоянии.

В Холоне и Бат-Яме в результате взрывов причинен ущерб автомобилям и зданиям, образовались воронки и повреждения дорожного полотна.

Пожарно-спасательная служба вновь напоминает: необходимо выполнять указания Командования тылом; выходить из защищенных комнат и укрытий следует только после получения разрешения. Нельзя приближаться к неразорвавшимся боеприпасам и осколкам и трогать их.

Израиль
