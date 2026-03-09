Террор в Иудее и Самарии: нападение на пастуха в Гуш-Эционе, бомба в Биньямине

Арабские погромщики из деревни Саир напали в понедельник утром на еврейского пастуха с Гиват Маале-Тедар в Гуш-Эционе, сообщает "Сругим". По информации издания, нападение произошло, когда пастух совершал утреннюю молитву: злоумышленники бросили ему камень в голову и избили его дубинками.

Пастух вызвал на место службы безопасности. Сообщается, что пострадали всего израильтян, один из них был эвакуирован в больницу с травмами головы. Несколько нападавших были задержаны.

Еще один пастух обнаружил взрывное устройство на пастбище возле 465-го шоссе. На место были вызваны силы ЦАХАЛа и саперы.