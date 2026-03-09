x
09 марта 2026
Израиль

Террор в Иудее и Самарии: нападение на пастуха в Гуш-Эционе, бомба в Биньямине

Иудея и Самария
время публикации: 09 марта 2026 г., 13:41 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 13:41

Арабские погромщики из деревни Саир напали в понедельник утром на еврейского пастуха с Гиват Маале-Тедар в Гуш-Эционе, сообщает "Сругим". По информации издания, нападение произошло, когда пастух совершал утреннюю молитву: злоумышленники бросили ему камень в голову и избили его дубинками.

Пастух вызвал на место службы безопасности. Сообщается, что пострадали всего израильтян, один из них был эвакуирован в больницу с травмами головы. Несколько нападавших были задержаны.

Еще один пастух обнаружил взрывное устройство на пастбище возле 465-го шоссе. На место были вызваны силы ЦАХАЛа и саперы.

Израиль
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 марта 2026

