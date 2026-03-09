x
09 марта 2026
09 марта 2026
09 марта 2026
09 марта 2026
Пресса

12-й телеканал: Катар сообщил о намерении изгнать ХАМАС со своей территории

Иран
Война с Ираном
Катар
ХАМАС
время публикации: 09 марта 2026 г., 14:13 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 14:31
12-й телеканал: Катар сообщил о намерении изгнать ХАМАС со своей территории
AP Photo/Evan Vucci, Pool

По информации 12-го израильского телеканала, власти Катара сообщили администрации США, что намерены изгнать из страны руководство ХАМАСа, поскольку группировка отказалась осудить иранские удары по Катару и другим арабским государствам Залива.

Как отмечает обозреватель Эхуд Яари, это создаст для террористической группировки значительную проблему, ведь никто не захочет их принять: Турция откажется это сделать, у ХАМАСа конфликт с новыми властями Сирии, не могут они рассчитывать и на Ливан.

Правитель Катара шейх Мухаммад бин Абдулрахман аль-Тани выступил с первым заявлением с начала нынешнего конфликта, назвав иранские удары по арабским странам "опасной мискалькуляцией".

"Мы ощущаем себя преданными. Всего через час после начала войны Катар и другие страны Залива были атакованы, несмотря на то, что мы ясно дали понять, что не намерены участвовать в войнах против наших соседей", – сказал монарх в интервью телеканалу Sky News.

Пресса
