12-й телеканал: Катар сообщил о намерении изгнать ХАМАС со своей территории

По информации 12-го израильского телеканала, власти Катара сообщили администрации США, что намерены изгнать из страны руководство ХАМАСа, поскольку группировка отказалась осудить иранские удары по Катару и другим арабским государствам Залива.

Как отмечает обозреватель Эхуд Яари, это создаст для террористической группировки значительную проблему, ведь никто не захочет их принять: Турция откажется это сделать, у ХАМАСа конфликт с новыми властями Сирии, не могут они рассчитывать и на Ливан.

Правитель Катара шейх Мухаммад бин Абдулрахман аль-Тани выступил с первым заявлением с начала нынешнего конфликта, назвав иранские удары по арабским странам "опасной мискалькуляцией".

"Мы ощущаем себя преданными. Всего через час после начала войны Катар и другие страны Залива были атакованы, несмотря на то, что мы ясно дали понять, что не намерены участвовать в войнах против наших соседей", – сказал монарх в интервью телеканалу Sky News.