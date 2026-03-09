x
09 марта 2026
Ближний Восток

В воздушном пространстве Турции перехвачена иранская ракета

Война с Ираном
Иран
Турция
время публикации: 09 марта 2026 г., 14:28 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 14:30
AP Photo/Burhan Ozbilici

Министерство обороны Турции сообщило, что система противоракетной обороны NATO, развернутая в Восточном Средиземноморье, перехватила в воздушном пространстве Турции выпущенную из Ирана баллистическую ракету. Обломки упали на открытой местности в юго-восточной провинции Газиантеп. Пострадавших не было и не был причинен ущерб.

"Турция уделяет важное значение добрососедским отношениям и региональной стабильности. Но мы вновь подчеркиваем: в случае необходимости будут решительно и без колебаний приняты все меры, необходимые для нейтрализации направленных против нашей страны угроз. Прислушаться к нашим предупреждениям – в общих интересах", – говорится в заявлении.

Это вторая попытка обстрела турецкой территории. 4 марта система противовоздушной обороны NATO перехватила выпущенную из Ирана баллистическую ракету. Перехват был осуществлен в районе города Камышлы на севере Сирии, рядом с турецкой границей, обломки упали в районе города Дертйон, расположенного в турецкой провинции Хатай.

Ближний Восток
