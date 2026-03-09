x
09 марта 2026
|
последняя новость: 15:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 марта 2026
|
09 марта 2026
|
последняя новость: 15:07
09 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Минстрой: около 140 квартир социального жилья пострадали с начала войны

Война с Ираном
Война с "Хизбаллой"
Мин.строительства
время публикации: 09 марта 2026 г., 14:27 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 14:27
Минстрой: около 140 квартир социального жилья пострадали с начала войны
Chaim Goldberg/Flash90

Министерство строительства сообщает, что с начала войны "Рычание льва" в результате ракетных обстрелов из Ирана и Ливана по всей стране пострадали около 140 жилых единиц, принадлежащих к системе социального жилья ("диюр цибури").

Четыре квартиры были полностью разрушены, остальные получили повреждения различной степени. Министерство немедленно выделило ресурсы и начало процесс восстановления с целью вернуть жильцов в их дома в течение нескольких недель.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с начала боевых действий команды минстроя на местах совместно с управляющими компаниями работают над быстрым картированием ущерба и началом восстановительных работ.

Согласно данным, около 140 квартир понесли имущественный ущерб в результате ситуации в сфере безопасности. Четыре квартиры были повреждены крайне тяжело (Total Loss), и для их жильцов были найдены долгосрочные альтернативные решения проживания.

Остальные квартиры, получившие повреждения конструкций и систем, были включены в маршрут "быстрого восстановления", чтобы завершить основную часть работ как можно скорее. В примерно 60 квартирах процесс ремонта уже начался, остальные будут обработаны в ближайшие дни.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 марта 2026

При ударе по центру Израиля была применена ракета с кассетной боевой частью
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 марта 2026

10-й день войны "Рычание льва": Иран и "Хизбалла" продолжают обстрелы Израиля