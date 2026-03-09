Минстрой: около 140 квартир социального жилья пострадали с начала войны

Министерство строительства сообщает, что с начала войны "Рычание льва" в результате ракетных обстрелов из Ирана и Ливана по всей стране пострадали около 140 жилых единиц, принадлежащих к системе социального жилья ("диюр цибури").

Четыре квартиры были полностью разрушены, остальные получили повреждения различной степени. Министерство немедленно выделило ресурсы и начало процесс восстановления с целью вернуть жильцов в их дома в течение нескольких недель.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с начала боевых действий команды минстроя на местах совместно с управляющими компаниями работают над быстрым картированием ущерба и началом восстановительных работ.

Согласно данным, около 140 квартир понесли имущественный ущерб в результате ситуации в сфере безопасности. Четыре квартиры были повреждены крайне тяжело (Total Loss), и для их жильцов были найдены долгосрочные альтернативные решения проживания.

Остальные квартиры, получившие повреждения конструкций и систем, были включены в маршрут "быстрого восстановления", чтобы завершить основную часть работ как можно скорее. В примерно 60 квартирах процесс ремонта уже начался, остальные будут обработаны в ближайшие дни.