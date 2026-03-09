Дело о контрабанде в Газу: cудья резко раскритиковал действия прокуратуры

Окружной суд в Беэр-Шеве постановил, что действия Бецалеля Зини и других фигурантов дела по контрабанде товаров в сектор Газы, не могут быть классифицированы как оказание помощи врагу во время войны.

Судья Алон Габизон подверг резкой критике действия государственной прокуратуры. "Складывается впечатление, что новая интерпретация прокуратурой преступлений в сфере безопасности, противоречит букве закона, сути его и нормам, определенным издававшимися ранее вердиктами", - говорится в вердикте.

Судья отметил также, что есть улики по большинству эпизодов, которые инкриминируются подозреваемым. "Их действия свидетельствуют о ценностных провалах, а также подвергали излишней опасности военнослужащих ЦАХАЛа".

Судья заявил также, что в ближайшее время состоится рассмотрение вопроса о продлении срока содержания подозреваемых под стражей или о переводе их под домашний арест.