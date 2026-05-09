Трое арабов из Иерусалима ранены на свадьбе в Бейт-Лехеме

В субботу, 9 мая, в результате стрельбы на свадьбе в Бейт-Лехеме были раненые трое мужчин. 30-летний мужчина ранен тяжело, еще двое, включая 21-летнего молодого человека, получили ранения средней тяжести.

Все пострадавшие – израильские арабы, проживающие в восточных кварталах Иерусалима. Они доставлены в больницу "Шаарей Цедек".

Полиция начала расследование; сообщается, что инцидент носит криминальный характер.