СМИ: удары по иранским объектам на побережье Каспийского моря перекрыли "оружейный" маршрут

По данным The Wall Street Journal, недавние израильские удары по иранским объектам на побережье Каспийского моря были направлены на один из ключевых "оружейных" маршрутов, проложенных между Россией и Ираном.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что этим маршрутом Москва и Тегеран переправляли вооружение, в том числе беспилотники и боеприпасы, пишет Times of Israel.

Как отмечает издание, одной из целей ударов было ограничить возможности России по контрабандным поставкам вооружений. Израиль официально это не подтверждал, однако источники утверждают, что удары по порту Бендер-Энзели причинили ущерб как Ирану, так и российским логистическим цепочкам.

Западные чиновники считают, что через этот коридор Россия, по данным WSJ, получала иранские дроны "Шахед", артиллерийские снаряды и другое вооружение для войны в Украине.

Кроме того, Financial Times и другие западные СМИ сообщали, что Россия начала поэтапные поставки дронов, медикаментов и продовольствия Ирану на фоне войны с США и Израилем.