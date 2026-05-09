Парад на Красной площади. Без военной техники и короче, чем обычно. Фоторепортаж

В субботу, 9 мая, на Красной площади в Москве прошел парад Победы. Его транслировали в эфире российских телеканалов. Парад продолжался примерно 45 минут – хотя в предыдущие годы он занимал не меньше часа.

Впервые с 2007 года парад прошел без военной техники. Министерство обороны РФ объяснило такое решение "текущей оперативной обстановкой". В параде также не участвовали учащиеся суворовских и нахимовского училищ.