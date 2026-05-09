Теннис на колясках. Сборные Израиля вышли в финал квалификации чемпионата мира
время публикации: 09 мая 2026 г., 12:47 | последнее обновление: 09 мая 2026 г., 12:47
В Италии проходит европейский отборочный турнир командного чемпионата мира по теннису на колясках.
Все сборные Израиля (мужская, женская и Quad) вышли в финал квалификации.
В полуфинале израильтянки победили сборную Италии 2:0.
Состав сборной Израиля: Мааян Зикри, Ширан Мадар.
Мужская сборная Израиля в полуфинале победила поляков 2:0.
Состав сборной Израиля: Адам Бердичевскийй, Сергей Лисов, Амитай Аргаман.
