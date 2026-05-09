В Денвере самолет сбил человека на взлетной полосе
время публикации: 09 мая 2026 г., 10:53 | последнее обновление: 09 мая 2026 г., 11:07
Авиакомпания Frontier Airlines заявила, что рейс 4345 был отменен после сообщения о том, что самолет сбил человека на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Денвера.
В компании отметили: "Поступило сообщение о дыме в салоне, после чего пилоты прервали взлет. Пассажиры были безопасно эвакуированы. Инцидент расследуется".
По последним данным, официального подтверждения о состоянии пострадавшего пока нет. Американские СМИ сообщают, что речь идет о человеке, находившемся прямо на взлетно-посадочной полосе во время движения самолета.