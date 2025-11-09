10-я бригада "Арэль" завершила миссию в районе Хан-Юниса

10-я резервная пехотная бригада "Арэль" завершила миссию в районе Хан-Юниса, на юге сектора Газы, где в последний месяц обеспечивала контроль в районе "желтой линии" (буферной зоны).

В ходе боевых действий силы 10-й бригады уничтожили десятки террористов и сотни объектов наземной и подземной террористической инфраструктуры. В ходе одной из операций был обнаружен туннель, принадлежащий террористической организации ХАМАС. Кроме того, были найдены десятки единиц оружия, в том числе приборы наблюдения, принадлежавшие боевикам ХАМАСа.

Силы 10-й бригады участвовали в трех предыдущих раундах боевых действий на севере и юге сектора Газы. Оборона "желтой линии" в районе Хан-Юниса стала для бойцов бригады четвертым раундом войны.