Умерла профессор Нурит Яари, найденная несколько дней назад живой, но истощенной

Администрация больницы "Ихилов" объявила о смерти профессора Нурит Яари, которая была найдена живой, но в критическом состоянии на прошлой неделе около реки Аялон, где она, по-видимому, провела неделю под мостом без еды.

Театроведу Нурит Яари было 78 лет. Ее разыскивали с 27 октября. Для ее поиска были задействованы многочисленные сотрудники полиции, волонтеры, кинологи с собаками, операторы дронов. В итоге она была найдена 3 ноября и доставлена в больницу.

По сведениям полиции, 26 октября Нурит Яари вышла из больницы "Ихилов" и направилась в район Кикар а-Медина пешком. Ее видели в районе улицы Кросовски и кантри-клуба "Декель". Дальнейший ее маршрут неизвестен. Поиски велись в районе зеленых насаждений и рек Яркон и Аялон.