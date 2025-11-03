Найдена живой и истощенной 78-летняя профессор Нурит Яари

Утром 3 ноября стало известно, что найдена 78-летняя профессор Нурит Яари, которую разыскивали с 27 октября. Для ее поиска были задействованы многочисленные сотрудники полиции, волонтеры, кинологи с собаками, операторы дронов.

Как пишет "Мако", Яари нашли в районе Нахаль Аялон, недалеко от того места, где она пропала около недели назад. Пожилая женщина истощена и нуждается в медицинской помощи. Ее доставили в больницу.

По сведениям полиции, 26 октября Нурит Яари вышла из больницы "Ихилов" и направилась в район Кикар а-Медина пешком. Ее видели в районе улицы Кросовски и кантри-клуба "Декель". Дальнейший ее маршрут неизвестен. Поиски велись в районе зеленых насаждений и рек Яркон и Аялон. И в итоге пропавшая была найдена живой.