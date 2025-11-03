x
03 ноября 2025
|
последняя новость: 09:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 ноября 2025
|
03 ноября 2025
|
последняя новость: 09:40
03 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Найдена живой и истощенной 78-летняя профессор Нурит Яари

Полиция
Розыск
Тель-Авив
время публикации: 03 ноября 2025 г., 09:17 | последнее обновление: 03 ноября 2025 г., 09:46
Найдена живой и истощенной 78-летняя профессор Нурит Яари
Пресс-служба полиции Израиля

Утром 3 ноября стало известно, что найдена 78-летняя профессор Нурит Яари, которую разыскивали с 27 октября. Для ее поиска были задействованы многочисленные сотрудники полиции, волонтеры, кинологи с собаками, операторы дронов.

Как пишет "Мако", Яари нашли в районе Нахаль Аялон, недалеко от того места, где она пропала около недели назад. Пожилая женщина истощена и нуждается в медицинской помощи. Ее доставили в больницу.

По сведениям полиции, 26 октября Нурит Яари вышла из больницы "Ихилов" и направилась в район Кикар а-Медина пешком. Ее видели в районе улицы Кросовски и кантри-клуба "Декель". Дальнейший ее маршрут неизвестен. Поиски велись в районе зеленых насаждений и рек Яркон и Аялон. И в итоге пропавшая была найдена живой.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 октября 2025

Продолжаются розыски 78-летней Нурит Яари: полиция прочесывает ее маршрут
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 октября 2025

Внимание, розыск: пропала 78-летняя Нурит Яари из Тель-Авива