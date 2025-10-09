x
09 октября 2025
Израиль

N12: CENTCOM создаст в Израиле командный центр, который будет отвечать за Газу

Газа
США
время публикации: 09 октября 2025 г., 23:10 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 23:10
AP Photo/Jon Gambrell, File

Президент США Дональд Трамп приказал Центральному командованию США CENTCOM создать центр управления и контроля, который будет отвечать за всю координацию безопасности в секторе Газа, сообщает служба новостей N12.

Объем мандата новой американской структуры на данный момент не ясен, однако сообщается, ее силы будут участвовать в поиске тел похищенных израильтян, а также координировать все иностранные силы, которые прибудут в Газу.

Согласно сообщению, структура будет базироваться в Израиле, возглавляться одним из высокопоставленных генералов, а в ее штат войдут сотни американских военных.

Израиль
