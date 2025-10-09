Охана пригласил президента США Дональда Трампа выступить в Кнессете
время публикации: 09 октября 2025 г., 23:09 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 23:13
Спикер Кнессета Амир Охана отправил официальное приглашение президенту США Дональду Трампу: в этом приглашении он просит Трампа выступить с трибуны Кнессета.
"Сегодня исторический день, – написано в этом обращении. – Ваше лидерство привело не только к сделке, гарантирующей освобождение заложников, но и к беспрецедентному соглашению, принятому почти всеми странами Ближнего Востока".
Амир Охана подчеркивает, что выступление Трампа в Кнессете станет первым выступлением действующего президента США со времен визита Джорджа Буша в 2008 году, и это имеет огромное значение для Израиля.
Ожидается, что Дональд Трамп прибудет в Израиль в конце текущей или в начале следующей недели.
