Охана пригласил президента США Дональда Трампа выступить в Кнессете

Спикер Кнессета Амир Охана отправил официальное приглашение президенту США Дональду Трампу: в этом приглашении он просит Трампа выступить с трибуны Кнессета.

"Сегодня исторический день, – написано в этом обращении. – Ваше лидерство привело не только к сделке, гарантирующей освобождение заложников, но и к беспрецедентному соглашению, принятому почти всеми странами Ближнего Востока".

Амир Охана подчеркивает, что выступление Трампа в Кнессете станет первым выступлением действующего президента США со времен визита Джорджа Буша в 2008 году, и это имеет огромное значение для Израиля.

Ожидается, что Дональд Трамп прибудет в Израиль в конце текущей или в начале следующей недели.