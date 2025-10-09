x
09 октября 2025
последняя новость: 23:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
09 октября 2025
09 октября 2025
последняя новость: 23:10
09 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Охана пригласил президента США Дональда Трампа выступить в Кнессете

Дональд Трамп
Кнессет
время публикации: 09 октября 2025 г., 23:09 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 23:13
Охана пригласил президента США Дональда Трампа выступить в Кнессете
Yonatan Sindel/Flash90

Спикер Кнессета Амир Охана отправил официальное приглашение президенту США Дональду Трампу: в этом приглашении он просит Трампа выступить с трибуны Кнессета.

"Сегодня исторический день, – написано в этом обращении. – Ваше лидерство привело не только к сделке, гарантирующей освобождение заложников, но и к беспрецедентному соглашению, принятому почти всеми странами Ближнего Востока".

Амир Охана подчеркивает, что выступление Трампа в Кнессете станет первым выступлением действующего президента США со времен визита Джорджа Буша в 2008 году, и это имеет огромное значение для Израиля.

Ожидается, что Дональд Трамп прибудет в Израиль в конце текущей или в начале следующей недели.

Израиль
