09 октября 2025

Израиль

Заседание правительства началось без Нетаниягу, он присоединился позже

время публикации: 09 октября 2025 г., 22:32 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 22:48
Заседание правительства началось без Нетаниягу, он присоединился позже
Avshalom Sassoni/FLASH90

В Иерусалиме началось заседание правительства, на котором должны быть утверждены условия соглашения о прекращении войны в секторе Газы и о возвращении заложников. Заседание началось с получасовым опозданием: оно было назначено на 22:00.

Причиной задержки стала встреча главы правительства со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивеном Витккоффом и с советником и зятем Трампа Джаредом Кушнером, прибывшим в Израиль в четверг вечером из Шарм аш-Шейха.

Нетаниягу на заседании правительства появился позже, по завершении встречи с представителями Дональда Трампа. Джаред Кушнер и Стивен Виткофф также прибыли на заседание правительства, где должна быть утверждена сделка.

