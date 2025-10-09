Заседание правительства началось без Нетаниягу, он присоединился позже

В Иерусалиме началось заседание правительства, на котором должны быть утверждены условия соглашения о прекращении войны в секторе Газы и о возвращении заложников. Заседание началось с получасовым опозданием: оно было назначено на 22:00.

Причиной задержки стала встреча главы правительства со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивеном Витккоффом и с советником и зятем Трампа Джаредом Кушнером, прибывшим в Израиль в четверг вечером из Шарм аш-Шейха.

Нетаниягу на заседании правительства появился позже, по завершении встречи с представителями Дональда Трампа. Джаред Кушнер и Стивен Виткофф также прибыли на заседание правительства, где должна быть утверждена сделка.