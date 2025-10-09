Заседание правительства отложено: Нетаниягу встречается с Виткоффом и Кушнером

Глава правительства Биньямин Нетаниягу проводит встречу со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивеном Виткоффом и с советником и зятем Трампа Джаредом Кушнером, которые прибыли в Израиль из Шарм аш-Шейха по завершении переговоров.

В связи с этим заседание правительства, на котором должна быть утверждена сделка по освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных и прекращение войны в секторе Газы отложено. Ранее сообщалось, что оно должно было начаться в 22:00.