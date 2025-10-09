Утверждение сделки с ХАМАСом отложено

Заседания военно-политического кабинета и правительства Израиля отложены. Кабинет начал рассмотрение сделки по Газе только в 18:30 (планировалось – 17:00).

Как сообщалось ранее, после ратификации соглашения военно-политическим кабинетом оно должно быть окончательно утверждено правительством Израиля.

Известно, что два министра – министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич – выступают против сделки с ХАМАСом и прекращения войны в Газе. Однако очевидно, что их позиция не помешает заключению соглашения.

Судя по имеющимся данным, возникли затруднения на фазе согласования списка освобождаемых террористов.

Об утверждении сделки может быть объявлено поздно вечером.

Далее, в течение 24 часов после "нулевого часа" планируется вывод сил ЦАХАЛа из нескольких районов Газы (так называемая "желтая линия") – от Хан-Юниса на юге до Байт-Лахии на севере сектора.

В течение 72 часов после "нулевого часа" ожидается освобождение всех живых израильских заложников без каких-либо церемоний, с последующей поэтапной передачей тел погибших заложников. Предварительно сообщается, что из плена будут освобождены 20 выживших заложников. Затем (вероятно, в течение нескольких недель) будут переданы тела 28 погибших заложников.

В обмен на освобождение израильских заложников будут освобождены около 2000 палестинских заключенных, в том числе 250, отбывающих длительные сроки или пожизненное заключение, а также заключенные из сектора Газы. Списки согласовываются.

Канцелярия главы правительства Израиля опубликовала название операции, в рамках которой планируется вернуть всех заложников, остающихся в плену в Газе. Официальное название этой операции "Возвращение в пределы свои".

Газа и Израиль празднуют "окончание войны". Фоторепортаж

Ранее саудовский телеканал "Аш-Шарк" со ссылкой на источник в руководстве ХАМАСа передал, что ожидается объявление посредниками "нулевого часа" для начала реализации соглашения о прекращении огня в Газе и "обмена пленными". Согласно этому источнику, именно после этого начнется отсчет 72 часов, в течение которых ХАМАС начнет собирать оставшихся в живых заложников и передавать их "Красному Кресту" для последующей передачи Израиля.

Одновременно должен начаться процесс отвода сил ЦАХАЛа с нынешних позиций в Газе. В офисе премьер-министра Израиля отмечают, что после освобождения всех живых заложников ЦАХАЛ продолжит контролировать 53% территории сектора Газы.

Источник в ХАМАСе подчеркивает, что соглашение о первой фазе сделки одобрено всеми "палестинскими фракциями", включая партию ФАТХ.

После полудня 9 октября источниками в Египте было объявлено о вступлении "де факто" в силу режима прекращения огня в Газе. Но юридически перемирие начнется после утверждения соглашения правительством Израиля. А позже выяснилось, что и соглашение не подписано.

Днем и вечером 9 октября продолжали поступать сообщения о боевых действиях в Газе.

Подписание соглашения в Шарм аш-Шейхе

После полудня 9 октября в Шарм аш-Шейхе было подписано соглашение о реализации первой фазы договора о прекращении огня в Газе, в рамках которого ожидается освобождение всех заложников, удерживаемых террористами.

Член политбюро ХАМАСа Усама Хамдан заявил катарскому телеканалам "Аль-Джазира" и "Аль-Арабия", что соглашение, подписанное в Шарм аш-Шейхе, является "окончательным прекращением войны в секторе Газы".

Действия ЦАХАЛа

Утром 9 октября ЦАХАЛ опубликовал заявление о подготовке к реализации первой фазы соглашения об условиях прекращения огня в Газе. В заявлении сказано: "В соответствии с указаниями политического руководства и оценкой обстановки ЦАХАЛ приступил к оперативной подготовке к реализации соглашения. В рамках этого процесса, реализуется подготовка и боевой протокол для перехода на скорректированные линии развертывания. Силы ЦАХАЛа по-прежнему развернуты в районе (сектора Газы) и готовы к любому оперативному развитию событий".

Вывод сил ЦАХАЛа из сектора начинается с вывода логистических подразделений, действовавших в городе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона – 2". Армия обороны Израиля сокращает численность сил в секторе Газы. Начиная со следующей недели, будут демобилизованы тысячи резервистов.

Фактически, после отвода сил ЦАХАЛа, значительная часть сектора Газы вновь переходит под контроль ХАМАСа. Однако ЦАХАЛ продолжает контролировать буферную зону на территории сектора вдоль границ, включая "филадельфийский коридор" на юге.

Министр обороны Исраэль Кац поручил ЦАХАЛу дать решительный отпор ХАМАСу в секторе Газы в случае любой угрозы или ущерба израильским военным, сообщила его канцелярия. С начальником генштаба Эялем Замиром согласовано, что эта директива действительна в течение всего промежуточного периода до вступления в силу соглашения о прекращении огня. "Обеспечение безопасности солдат ЦАХАЛа – наша главная задача в сложившейся ситуации", – заявил Кац. Высокопоставленные представители ЦАХАЛа разъясняют: даже после вступления в силу режима прекращения огня и прекращения военных действий в Газе многие подразделения по-прежнему будут оставаться в секторе, на территориях, находящихся под контролем ЦАХАЛа. В случае необходимости ЦАХАЛ будет устранять угрозы.