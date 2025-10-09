x
09 октября 2025
09 октября 2025
09 октября 2025
09 октября 2025
Израиль

ЦАХАЛ приступил к оперативной подготовке к реализации соглашения по Газе

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 09 октября 2025 г., 09:13 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 09:19
ЦАХАЛ приступил к оперативной подготовке к реализации соглашения по Газе
AP Photo/Ariel Schalit

Утром 9 октября ЦАХАЛ опубликовал заявление о подготовке к реализации первой фазы соглашения об условиях прекращения огня в Газе.

В заявлении сказано: "В соответствии с указаниями политического руководства и оценкой обстановки ЦАХАЛ приступил к оперативной подготовке к реализации соглашения. В рамках этого процесса, реализуется подготовка и боевой протокол для перехода на скорректированные линии развертывания. Силы ЦАХАЛа по-прежнему развернуты в районе (сектора Газы) и готовы к любому оперативному развитию событий".

Израиль
