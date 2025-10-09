Опубликовано расписание реализации первой фазы соглашения по Газе

Утром 9 октября было опубликовано расписание реализации первой фазы соглашения о прекращении огня в Газе, в рамках которого ожидается освобождение всех заложников, удерживаемых террористами.

Сведения предоставлены посредниками по непрямым переговорам между Израилем и ХАМАСом.

Расписание реализации первой фазы соглашения

9 октября 2025 года

12:00. Официальное подписание соглашения в городе Шарм аш-Шейх (Египет).

15:00. Заседание военно-политического кабинета Израиля для ратификации соглашения.

16:00. Заседание правительства Израиля для окончательного утверждения соглашения.

Далее, в течение 24 часов после подписания соглашения: вывод сил ЦАХАЛа из нескольких районов Газы (так называемая "желтая линия") – от Хан-Юниса на юге до Байт-Лахии на севере сектора.

В течение 72 часов после подписания: освобождение всех живых израильских заложников без каких-либо церемоний, с последующей поэтапной передачей тел погибших заложников.

В обмен на освобождение израильских заложников будут освобождены около 2000 палестинских заключенных, в том числе 250, отбывающих длительные сроки или пожизненное заключение, а также заключенные из сектора Газы. Списки согласовываются.

Заявление премьер-министра Израиля

В ночь на 9 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу подтвердил заявление президента США Дональда Трампа о достижении соглашения по первой фазе сделки с ХАМАСом.

Офис главы правительства распространил следующее заявление Нетаниягу: "Великий день для Израиля. Завтра я созову правительство, чтобы одобрить соглашение и вернуть всех наших драгоценных заложников домой. Я благодарю героических солдат ЦАХАЛа и все силы безопасности, благодаря чьему мужеству и самопожертвованию мы дожили до этого дня. Я от всего сердца благодарю президента Трампа и его команду за их преданность священной миссии освобождения наших заложников. Даст Бог, вместе мы продолжим достигать всех наших целей и укреплять мир с нашими соседями".

Затем поступило сообщение о том, что Нетаниягу побеседовал с Трампом, и они "поздравили друг друга с историческим достижением – подписанием соглашения об освобождении всех заложников".

Нетаниягу пригласил Трампа в Израиль и предложил ему выступить в Кнессете.

Далее офис Нетаниягу опубликовал следующее его заявление на английском: "С одобрением первой фазы плана все наши заложники будут возвращены домой. Это дипломатический успех и национальная и моральная победа Государства Израиль. С самого начала я ясно дал понять: мы не успокоимся, пока все наши заложники не вернутся и все наши цели не будут достигнуты. Благодаря непоколебимой решимости, мощным военным действиям и огромным усилиям нашего большого друга и союзника президента Трампа мы достигли этого критического поворотного момента. Я благодарю президента Трампа за его лидерство, его партнерство и непоколебимую приверженность безопасности Израиля и освобождению наших заложников. Боже, благослови Израиль. Боже, благослови Америку. Боже, благослови наш великий союз".

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о подписании Израилем и ХАМАСом соглашения о реализации первого этапа разработанного им плана. "Я с большой гордостью объявляю, что Израиль и ХАМАС подписали соглашение о реализации первой фазы нашего Мирного плана. Это означает, что очень скоро Все заложники будут освобождены, а Израиль отведет свои войска к согласованной сторонами линии в качестве первого шага к прочному, надежному и долговечному миру. Ко всем сторонам будет справедливое отношение! Это великий день для арабского и мусульманского мира, Израиля и всех соседних государств и Соединенных Штатов Америки, и мы благодарим посредников из Катара, Египта и Турции, которые работали с нами, чтобы это беспрецедентное и историческое событие свершилось", – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Ранее саудовский телеканал "Аль-Хадат" передал, что подписание соглашения между Израилем и ХАМАСом должно состояться 9 октября в 12:00. По другим источникам, в полдень вступит в силу соглашение о прекращении огня в секторе Газы.

Напомним, что ХАМАС заявлял следующее: последний заложник будет освобожден только после того, как израильские военные будут полностью выведены из сектора Газы. Данное требование противоречило "плану Трампа".

Заявление начальника генштаба ЦАХАЛа

Начальник генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир опубликовал заявление после сообщения о достижении соглашения по первой фазе сделки между Израилем и ХАМАСом.

"ЦАХАЛ приветствует соглашение о возвращении заложников... В ходе оценки ситуации, проведенной этой ночью, начальник генштаба дал указание всем силам, как в зоне боевых действий, так и в тылу, подготовиться к обороне и быть готовыми к любым ситуациям. Дальнейшая оценка будет проводиться в соответствии с указаниями политического руководства и этапами соглашения, с учетом ответственности за обеспечение безопасности наших солдат", – сказано в заявлении Замира.

Начальник генштаба поручил подготовиться к проведению операции по возвращению освобожденных заложников в Израиль.

"ЦАХАЛ продолжит работу по достижению целей войны и защите граждан Государства Израиль на всех фронтах", – резюмировал Замир.

Заявление президента Израиля

Президент Израиля Ицхак Герцог приветствовал подписание соглашения между ХАМАСом и Израилем по первой фазе сделки о прекращении огня в Газе, в рамках реализации которого ожидается возвращение всех заложников.

"Это утро огромной по важности вести. Я выражаю свою полную поддержку соглашению, достигнутому в Египте. Хочу поддержать премьер-министра и поблагодарить переговорную команду, посредников и всех, кто занят этой работой. Верю, что члены правительства и кабинета примут правильное решение. Хочу бесконечно поблагодарить президента Дональда Трампа. Нет сомнений, что он достоин Нобелевской премии мира", – заявил Герцог.

Заявления ХАМАСа и Катара

Руководство террористической организации ХАМАС опубликовало заявление в связи с достижением соглашения о прекращении огня в Газе и "обмене пленными".

Заявление ХАМАСа значительно отличается от заявлений руководства США и Израиля.

"Движение исламского сопротивления – ХАМАС – объявило на рассвете сегодняшнего четверга о достижении соглашения, согласно которому будет прекращена израильская война против Газы, произойдет вывод оккупационных сил, обеспечена доставка гуманитарной помощи и произведен обмен пленными", – сказано в заявлении ХАМАСа.

ХАМАС призвал президента США Дональда Трампа и государства-гаранты соглашения, а также все арабские, исламские и международные стороны обязать правительство Израиля к полному выполнению требований соглашения и не допускать, чтобы оно уклонялось или затягивало реализацию достигнутых договоренностей.

Далее много говорится о "подвиге великого народа Газы", "небывалом героизме" и "срыве планов израильской оккупации".

ХАМАС заявил, что жертвы "народа Газы" не будут напрасны, что движение "останется верным данному слову и не откажется от национальных прав – вплоть до свободы, независимости и самоопределения".

Официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что посредники объявили о достижении соглашения по всем пунктам реализации первого этапа соглашения о прекращении огня в Газе. Он отметил, что соглашение приведет к прекращению войны и освобождению заложников-израильтян и палестинских заключенных, добавив, что подробности будут объявлены позднее.