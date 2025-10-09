x
09 октября 2025
Израиль

Замир приветствовал сделку по Газе: "ЦАХАЛ продолжит работу по достижению целей войны"

Газа
Война "Железные мечи"
Заложники
ЦАХАЛ
время публикации: 09 октября 2025 г., 04:29 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 05:50
Замир приветствовал сделку по Газе: "ЦАХАЛ продолжит работу по достижению целей войны"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Начальник генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир опубликовал заявление после сообщения о достижении соглашения по первой фазе сделки между Израилем и ХАМАСом.

"ЦАХАЛ приветствует соглашение о возвращении заложников... В ходе оценки ситуации, проведенной этой ночью, начальник генштаба дал указание всем силам, как в зоне боевых действий, так и в тылу, подготовиться к обороне и быть готовыми к любым ситуациям. Дальнейшая оценка будет проводиться в соответствии с указаниями политического руководства и этапами соглашения, с учетом ответственности за обеспечение безопасности наших солдат", – сказано в заявлении Замира.

Начальник генштаба поручил подготовиться к проведению операции по возвращению освобожденных заложников в Израиль.

"ЦАХАЛ продолжит работу по достижению целей войны и защите граждан Государства Израиль на всех фронтах", – резюмировал Замир.

Израиль
