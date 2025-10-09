x
09 октября 2025
|
последняя новость: 20:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 октября 2025
|
09 октября 2025
|
последняя новость: 20:10
09 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: на границе Газы тяжело травмирован боец "Голани"

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 09 октября 2025 г., 19:35 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 19:43
ЦАХАЛ: на границе Газы тяжело травмирован боец "Голани"
Flash90/Tsafrir Abayov

ЦАХАЛ сообщает, что 9 октября боец 13-го батальона бригады "Голани" получил тяжелые травмы в результате дорожно-транспортного происшествия на границе с сектором Газы.

Пострадавший доставлен в больницу. Его семья уведомлена о происшествии.

В результате того же происшествия были легко травмированы офицер и два бойца батальона. Они тоже госпитализированы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook