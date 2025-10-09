ЦАХАЛ: на границе Газы тяжело травмирован боец "Голани"
время публикации: 09 октября 2025 г., 19:35 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 19:43
ЦАХАЛ сообщает, что 9 октября боец 13-го батальона бригады "Голани" получил тяжелые травмы в результате дорожно-транспортного происшествия на границе с сектором Газы.
Пострадавший доставлен в больницу. Его семья уведомлена о происшествии.
В результате того же происшествия были легко травмированы офицер и два бойца батальона. Они тоже госпитализированы.