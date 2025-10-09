x
09 октября 2025
09 октября 2025
09 октября 2025
последняя новость: 18:46
09 октября 2025
Израиль

Кац: "Безопасность солдат ЦАХАЛа – наша главная задача"

время публикации: 09 октября 2025 г., 17:58 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 17:58
Кац: "Безопасность солдат ЦАХАЛа – наша главная задача"
Chaim Goldberg/FLASH90

Министр обороны Исраэль Кац поручил ЦАХАЛу дать решительный отпор ХАМАСу в секторе Газы в случае любой угрозы или ущерба израильским военным, сообщила его канцелярия.

С начальником генштаба Эялем Замиром согласовано, что эта директива действительна в течение всего промежуточного периода до вступления в силу соглашения о прекращении огня.

"Обеспечение безопасности солдат ЦАХАЛа – наша главная задача в сложившейся ситуации", – заявил Кац.

Высокопоставленные представители ЦАХАЛа разъясняют: даже после вступления в силу режима прекращения огня и прекращения военных действий в Газе многие подразделения по-прежнему будут оставаться в секторе, на территориях, находящихся под контролем ЦАХАЛа. В случае необходимости ЦАХАЛ будет устранять угрозы.

