Кац: "Безопасность солдат ЦАХАЛа – наша главная задача"

Министр обороны Исраэль Кац поручил ЦАХАЛу дать решительный отпор ХАМАСу в секторе Газы в случае любой угрозы или ущерба израильским военным, сообщила его канцелярия.

С начальником генштаба Эялем Замиром согласовано, что эта директива действительна в течение всего промежуточного периода до вступления в силу соглашения о прекращении огня.

"Обеспечение безопасности солдат ЦАХАЛа – наша главная задача в сложившейся ситуации", – заявил Кац.

Высокопоставленные представители ЦАХАЛа разъясняют: даже после вступления в силу режима прекращения огня и прекращения военных действий в Газе многие подразделения по-прежнему будут оставаться в секторе, на территориях, находящихся под контролем ЦАХАЛа. В случае необходимости ЦАХАЛ будет устранять угрозы.